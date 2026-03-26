Reggio Bic, Rukavisnikov: ‘Daremo il massimo fino alla fine. Eurocup? Tutto è possibile’

La stagione entra nella sua fase decisiva e in casa Reggio Bic il clima è quello di chi vuole continuare a lottare fino all’ultimo. A fare il punto è Dima Rukavisnikov, che traccia un bilancio del campionato e guarda con determinazione ai prossimi impegni, tra cui la sfida contro Treviso e le Final 8 di Eurocup.

“Fino a ora abbiamo dato quello che potevamo dare – spiega Rukavisnikov –. Non dico che sia andata male, ma nemmeno che sia stato tutto perfetto. Però possiamo essere soddisfatti e vogliamo continuare così: restano ancora tre partite e cercheremo di dare il massimo per chiudere al meglio la stagione”.

Il prossimo ostacolo sarà in trasferta contro Treviso, una gara che si preannuncia tutt’altro che semplice. “Sappiamo già che non sarà una partita facile. Giochiamo fuori casa e loro arrivano da una vittoria importante contro Santo Stefano, quindi sono in fiducia. Noi però andremo lì con l’obiettivo di dare il massimo, con tanta concentrazione. Sarà fondamentale difendere bene e provare a portare a casa la vittoria”.

Lo sguardo si sposta poi su un appuntamento di grande rilievo: le Final 8 di Eurocup, che si disputeranno proprio a Reggio Calabria. Un evento importante, che vedrà ancora protagonista la Reggio Bic davanti al proprio pubblico.

“È sicuramente una cosa positiva che la fase finale dell’Eurocup si giochi in casa nostra. Ma sappiamo anche che il livello sarà molto alto, con squadre molto forti. Ci stiamo preparando, manca ancora un mese e vogliamo arrivarci pronti”.

Infine, uno sguardo alle ambizioni: “Anche lì daremo il massimo. L’obiettivo è arrivare almeno in semifinale, poi tutto può succedere. Come dice anche coach Cugliandro, niente è impossibile. Secondo me possono arrivare cose buone”.

Determinazione, realismo e fiducia: la Reggio Bic si prepara al rush finale con la consapevolezza dei propri mezzi e la voglia di continuare a sorprendere.