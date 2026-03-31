Vittoria preziosa a Treviso: coach Cugliandro e la Reggio BIC guardano al rush finale e all’Eurocup

Rientro trionfale per coach Cugliandro e la sua squadra da Treviso, dove la Reggio BIC ha conquistato una vittoria di fondamentale importanza. “Una vittoria che serviva, una sorta di preambolo verso quello che sarà questo Rush finale“, ha commentato il coach, sottolineando anche il caloroso supporto dei tifosi, arrivati in massa persino da Reggio Calabria per sostenere la squadra.

Una partita difficile, ma gestita con squadra e determinazione

La partita contro Treviso non era affatto semplice, ma la Reggio BIC è riuscita a renderla più fluida grazie a un’ottima circolazione di palla e a buone percentuali al tiro. “È stato il gruppo a fare la differenza”, ha dichiarato Cugliandro.

Tra i protagonisti, Dima Rukavisnikovs ha brillato con un impressionante 100% di realizzazione dal campo, mentre Juninho ha confermato i progressi, giocando con grande spirito di squadra. La velocità di Baz e Trabuchet ha messo costantemente in difficoltà gli avversari, e la squadra è stata abile a reagire ogni volta che Treviso tentava di rientrare in partita.

Un dato interessante emerge dal tabellino: molti giocatori hanno chiuso in doppia cifra, dimostrando l’equilibrio della squadra e confermando la buona preparazione in vista delle sfide future.

Verso il rush finale e l’Eurocup

Dopo questa trasferta, la Reggio BIC tornerà a giocare in casa al Palacalafiore, affrontando due big del campionato: prima Giulianova, poi Cantù. “Siamo pronti per questo finale di stagione“, ha detto Cugliandro, sottolineando come il successo contro Treviso rappresenti una prova di maturità, come anticipato dall’addetto stampa Fortunato Serranò.

L’attenzione della squadra è già rivolta all’Eurocup, competizione continentale di grande prestigio. L’anno scorso la Reggio BIC conquistò l’argento nell’Eurocup 3, e quest’anno il salto di livello sarà importante. Le qualificazioni si giocheranno tra Palacalafiore e Pianeta Viola, con i gironi già definiti: il girone della Reggio BIC sarà interamente al Palacalafiore, con la possibilità di disputare altre partite in base alla posizione in classifica. Le finali si giocheranno tutte al Palacalafiore, promettendo emozioni e sfide di alto livello.

Con questa vittoria a Treviso, la Reggio BIC conferma di essere pronta ad affrontare il rush finale del campionato e il nuovo, impegnativo percorso europeo. Il sostegno dei tifosi, la crescita del gruppo e le prestazioni individuali lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione.