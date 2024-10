Ponte sullo Stretto, convocato in Piazza Italia il Consiglio comunale aperto

Istruzioni e termini utili per coloro che, ai sensi del Regolamento, possono prenotare il loro intervento

È fissato per il 14 giugno 2024, alle ore 16:30, il Consiglio comunale aperto con un unico punto all’ordine del giorno: “Ponte sullo Stretto – Prospettive e ricadute su Reggio Calabria e la sua Città Metropolitana”.

La convocazione è stata inviata da parte del Presidente del Consiglio, Vincenzo Marra. La seduta si terrà in Piazza Italia. Ai sensi dell’articolo 52 del Regolamento del Consiglio comunale, saranno invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, economiche, sportive, culturali, politiche e sindacali interessate ai temi in agenda.

Leggi anche

Un’Assise cittadina che si propone l’obiettivo di discutere e approfondire una tematica di particolare interesse per l’intera popolazione dell’area metropolitana reggina nonché di quella messinese.

Si rammenta come, sempre ai sensi del citato articolo 52 del Regolamento, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti rappresentate. A tal proposito, le eventuali richieste di interventi, da parte di enti e associazioni interessate, dovranno essere preventivamente prenotate attraverso l’invio di una pec al seguente indirizzo: presidente.consiglio@pec.reggiocal.it, entro e non oltre le 13:00 del 13/06/2024, con l’indicazione delle generalità dei richiedenti (persone fisiche o giuridiche).

Si ricorda che, nel corso del Consiglio comunale aperto, a norma del regolamento, non è consentito l’intervento di privati cittadini non ricompresi nelle categorie summenzionate.