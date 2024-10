Reggio, nel 2020 nuove assunzioni alla Polizia Municipale

“Reggio ha finalmente il suo comandante della Polizia Municipale in pianta stabile. Può sembrare una notizia banale ma non lo è perché la nostra città non aveva un comandante di ruolo da 20 anni circa, l’ultimo fu il colonnello Minniti. Il comandante della polizia locale, invece, è della città e non è un comandante temporaneo. Non lo è perché credo che la programmazione della sicurezza, del contrasto all’abusivismo, del mantenimento della legalità in una città come Reggio deve essere duratura e non collegata a un ciclo politico”.