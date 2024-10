Reggio, ‘Identità0963’ è la nuova scommessa del Maestro pasticcere Caridi

Di seguito il comunicato dell’ufficio Stampa dell’Associazione ‘Incontriamoci Sempre’ riguardo al prossimo evento del 26 novembre alle 18.30 alla Stazione di Santa Caterina: la presentazione del nuovo panettone natalizio del maestro pasticcere Caridi.

Identità0963 è la scommessa vinta da Paolo Caridi, maestro pasticcere, coordinatore nazionale del Distretto Identitario Alimentare di Accademia delle Imprese Europea e membro fondatore di Apar: un lievitato in versione estiva, dinamica e identitaria, che profuma di Calabria e che rende omaggio alla sua terra e alle tradizioni, presentandolo con grande

successo agli eventi “Estate PIT”, esposizione di prodotti territoriali a Reggio Calabria, e “La Tropea Experience”, kermesse culinaria con protagonista la Cipolla Rossa Tropeana IGP.

Un dolce buono e speciale, a lievitazione naturale senza additivi chimici e da gustare in piena estate grazie a prodotti tipici e ai sapori che ci fanno immergere nell’anima del Sud.

Dichiara il Maestro Caridi:

“Si tratta di un prodotto nuovo che usa abbinamenti inusuali in grado di stupire e di conquistare anche i palati più difficili. Avete mai pensato di unire la cipolla di tropea, la n’duja di spilinga , gli agrumi della Calabria (limone di rocca imperiale , il bergamotto di Reggio Calabria , l’arancio di villa san Giuseppe , la clementina di Sibari , il cedro diamante) il fico dottato cosentino , la nocciola di cardinale , il miele di amaroni, la passata di pomodoro corte di assisi, il vino e l’olio, il gelsomino e la frutta tropicale delle nostre piantagioni e l’uva di nerello calabrese appassita? Un elenco lungo che ci stupisce e ci lascia con l’acquolina in bocca. Un’attenta e paziente sperimentazione, ci ha permesso di mettere a punto un dolce speciale, estivo ma non solo, battezzato Identita0963, primo esempio di brand dinamico, che rende omaggio al bello e al buono della Calabria”.