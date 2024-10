Reggio Calabria, il 4 marzo l’evento #StrettoSocial017

Se sei social non puoi mancare. Una full immersion di nozioni e di consigli per il proficuo dei social media nelle strategie di marketing per le aziende.

#StrettoSocial017 è l’evento organizzato da Immedia Live per il prossimo 4 marzo a Reggio e che punta a ricreare, anche in Calabria, la geografia di eventi costantemente organizzati su scala nazionale e che catalizza il mondo “social”.

L’idea è quella di coinvolgere aziende calabresi e siciliane, piccole e medie imprese, professionisti, studenti, nell’utilizzo delle piattaforme attraverso la formazione di autentici “guru” del mondo social italiano: da Roberto Gerosa (www.socialdaily.it) a Francesco Ambrosino (www.socialmediacoso.it), dal prof. Francesco Pira a Dario Goffredo.

Un evento formativo e conoscitivo che garantisce ai partecipanti la possibilità di concedersi un networking utile alla propria crescita professionale, in un rapporto diretto con chi, in questo settore, ha sempre qualcosa da dire e da dare…

#StrettoSocial017 è un evento/workshop dedicato al Social Media Marketing e alla Comunicazione Digitale indirizzato ad un variegato pubblico di soggetti interessati: a chi è stuzzicato dal mondo Social e dalle nuove frontiere di comunicazione (soprattutto quelle via Web) e si approccia a strumenti e piattaforme come principiante, ma anche a chi vuole migliorare le competenze già acquisite nel settore, attraverso una giornata formativa che punta a migliorare il marketing e il networking di professionisti, aziende, studenti.

L’evento, a numero chiuso, affronterà i diversi aspetti del web marketing, dell’utilizzo delle piattaforme social e della Comunicazione digitale, percorrendo anche fondamentali tecniche di comunicazione online.

LE SESSIONI –

1. MONDO SOCIAL – Dati, orizzonti, quale futuro

Panoramica sui principali social media utilizzati dalle aziende italiane: crescita delle piattaforme e diversificazione delle varie figure operanti nei social media. Relatore: Vincenzo Ielacqua (Giornalista)

2. COME CREARE PROMOZIONE EFFICACE SU FACEBOOK

Parti dagli insights per stabilire quali contenuti è meglio condividere. Scopri l’anatomia dell’ads perfetto: come creare una promozione efficace su Facebook. A corto di idee? Pubblica questi post, pubblicali in questo modo. Relatore: Roberto Gerosa (social media manager, formatore social media marketing)

3. I SOCIAL MEDIA e SOCIETÀ 3.0

L’utilizzo di piattaforme digitali e i contenuti giornalistici nell’era dei nuovi media. Relatore Francesco Pira (sociologo, docente di comunicazione e giornalismo e Coordinatore Didattico del Master in Manager della Comunicazione Pubblica presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina. Saggista e giornalista insegna Comunicazione Pubblica e d’Impresa presso il Dipartimento di Comunicazione dell’Università Salesiana di Venezia e Verona IUSVE. Autore di numerosi saggi e articoli scientifici)

4. INBOUND MARKETING E BLOGGING: COME PORTARE TRAFFICO AD UN SITO WEB

Qual è il problema che ogni sito web aziendale deve affrontare all’inizio della sua “avventura”? Generare traffico. Non basta essere online per fare business, è necessario farsi trovare, e farlo nel modo giusto, con strategie efficaci e contenuti utili. Dalla SEO al blogging, scopriremo come trasformare un semplice sito web in un generatore di lead. Relatore Francesco Ambrosino (blogger, ideatore www.socialmediacoso.it)

5. PERSONAL BRANDING: COME COSTRUIRE UN’AZIENDA DI VALORE, DAL BUSINESS MODEL CANVAS ALL’ERA DIGITALE.

Quando si parla di personal branding, spesso, si parla subito di comunicazione digitale. Come si può costruire una buona reputazione sul mercato, diventando riconoscibili per i propri clienti potenziali e reali e fare la differenza sul mercato reale e digitale? Relatore: Dario Goffredo (reputation manager)

6. WEB MARKETING PER PMI

La strategia di web marketing e social media marketing per le Piccole e Medie Imprese. Relatore: Mary Curatola

7. LIVE SOCIAL – Efficacia e modernizzazione

Gli strumenti di Diretta live, forniti dai canali social rappresentano un canale preferenziale non solo per i servizi giornalistici ma anche e soprattutto per possibili campagna di marketing. L’utilizzo delle piattaforme webtv quali nuove frontiere

del giornalismo digitale. Le differenze con le TV, i nuovi scenari futuri, strumenti e basi di fruizione. Relatore Giuseppe Meduri (Giornalista)

8. Foto social: LA NUOVA FRONTIERA. Relatore Eleonora Caracciolo (Fotografa professionista)