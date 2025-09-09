Reggio, il Questore accoglie 45 nuovi agenti: ‘Più sicurezza sul territorio’

Sono 45 gli agenti neo assegnati alla Questura di Reggio Calabria e ai Commissariati della provincia. Un provvedimento del Dipartimento di Pubblica Sicurezza volto a rafforzare la presenza sul territorio e a potenziare le capacità operative nelle attività di prevenzione e contrasto della criminalità.

I nuovi arrivati sono stati accolti questa mattina presso la Sala Riunioni della Questura dal Questore Salvatore La Rosa, che ha rivolto loro un caloroso benvenuto e ha esposto le priorità operative per il futuro.

Le parole del Questore Salvatore La Rosa

Durante l’incontro, il Questore La Rosa ha sottolineato l’impegno della Polizia di Stato nel mantenere elevati standard di professionalità, integrità e umanità, elementi essenziali per operare efficacemente nel territorio metropolitano e provinciale, anche in contesti complessi e sensibili.

Il rafforzamento dei servizi sul territorio

La presenza di un adeguato numero di agenti permette di: