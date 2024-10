A Reggio Calabria il 5° raduno Moto Guzzi Word Club

Si terrà a Reggio Calabria, dal 1 al 4 giugno, il 5° raduno Moto Guzzi Word Club, Area Mediterranea. Organizzato dal Moto Guzzi Club Reggio Calabria, nell’ultimo lembo dello stivale, centro del Mediterraneo, culla della Magna Grecia.

Reggio Calabria, Città Metropolitana, dimora dei bronzi di Riace conservati nel rinnovato museo archeologico.

Ricca di storia con il suo castello aragonese e con gli splendidi palazzi in stile liberty del centro storico che si affacciano sul famoso lungomare definito “il chilometro più bello d’italia”.

Gli itinerari, ideali da percorrere in moto, si diramano lungo piccoli borghi antichi tra mare e montagna, tra mito e realtà, come scilla e cariddi con l’incantevole scenario della costa viola.

Il lungo ponte della festa della repubblica è la giusta occasione per trascorrere un’ennesima avventura in sella alle nostre amate moto guzzi ed incontrare gli amici guzzisti in un emozionante scorcio paesaggistico.

https://www.facebook.com/events/1329211510478868/

Mercoledì 31.05.2017 alle ore 11:30 si terrà nella sala dei lampadari di palazzo San Giorgio sede del Comune di Reggio Calabria la conferenza stampa di presentazione dell’evento a cui parteciperanno:

Armando NERI – Vice Sindaco Città di Reggio Calabria; Demetrio MARINO – Consigliere Metropolitano delegato Viabilità, turismo e spettacolo; Pasqualino CICCONE – Sindaco di Scilla; Mario AROSIO – Presidente Moto Guzzi World Club; Antonio GUARNA – Presidente Moto Guzzi Club Reggio Calabria; Vincenzo CREA – Concessionario Moto Guzzi Reggio Calabria; Philip CHIRCOP – Presidente Moto Guzzi Club Malta, associazione Cavalieri Guzzisti di Malta.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://www.motoguzziclub.it