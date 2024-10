Reggio, al Teatro Cilea Giovanni Sollima e il suo violoncello in concerto

L’eclettico e geniale musicista, compositore e violoncellista di chiara fama mondiale che si esibirà

domenica 6 ottobre al Piermarini di Milano, conosciuto meglio come Teatro alla Scala con la Filarmonica della Scala, l’8 dicembre sarà ospite al Teatro Francesco Cilea all’interno della Stagione Concertistica dell’Orchestra del Teatro Cilea, ricca ancora anche di altri eventi interessanti.

Un’occasione da non perdere dunque, un’opportunità rara da cogliere al volo per il pubblico reggino.

Giovanni Sollima, in giro per il mondo con la sua arte è reduce anche del concerto a Lampedusa “Le vie dell’amicizie” diretto da Riccardo Muti in cui il Maestro palermitano, ha eseguito il suo Requiem con strumenti realizzati in carcere con il legno dei barconi dei migranti. Un grande musicista ed un comunicatore empatico dunque, che arriverà a Reggio Calabria per un progetto ambizioso della stessa Orchestra reggina.

L’8 Dicembre infatti, Giovanni Sollima (violoncello) insieme ad altri due importanti solisti, il fratello Luigi Sollima (flauto) e il pianista Giuseppe Andaloro, con la bacchetta solida del M° Alessandro Tirotta alla guida dell’Orchestra del Teatro Cilea, daranno vita ad un concerto sinfonico unico e molto suggestivo.

Il programma della serata

Il programma, con musiche di Eliodoro Sollima vedrà alternarsi e suonare insieme i tre solisti con l’orchestra: Concerto per pianoforte e Orchestra (1958); “Trenodia per le vittime di Piazza Tienanmen” per violoncello e orchestra e il Divertissement de vieillesse per flauto, violoncello e pianoforte.

Una rarità da ascoltare, di immensa bellezza, che verrà anche incisa e proposta al grande pubblico discografico come unica registrazione del grande compositore Palermitano che ha segnato il mondo musicale italiano del secolo scorso. Grande soddisfazione del Presidente dell’Orchestra del Teatro Cilea e Primo violino il M° Pasquale Faucitano che invita all’evento importante ed imperdibile e annuncia un finale di stagione importante e grandi novità per il futuro.

Biglietti numerati in prevendita presso La Bottega della Musica di Reggio Calabria o su circuito Ticketone online e PrimaFila Ticket a partire dal 15 Ottobre.