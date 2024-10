30 anni di C&V, la famiglia Crisalli: “Tanti sacrifici, ma tanta soddisfazione. Grazie Reggio”

Costruire qualcosa dal nulla, mattone dopo mattone, sacrificio dopo sacrificio. Quanto impegno richiede? E quanta soddisfazione può portare?

Sono questi i sentimenti legati alla famiglia Crisalli che, qualche giorno fa, ha festeggiato nello store di Catona il 30° anno di attività di C&V. Negozio di abbigliamento e calzature conosciuto in tutta la città, C&V rappresenta ormai un vero e proprio punto di riferimento per un target di clienti molto ampio.

Che si tratti di donna, uomo, bambino, lo store (che ha sede anche a Santa Caterina), mette a disposizione dei clienti un’ampia gamma di calzature, accessori in pelle, per l’ufficio, per la scuola ed anche per quanto riguarda l’abbigliamento. La famiglia Crisalli, nei suoi 3 decenni di attività, ha imparato a conoscere gli avventori e ad anticiparne i bisogni. Casual, elegante, sportivo da C&V basta chiedere per ottenere immediatamente ciò che si desidera.

“Crisalli è un nome, una marca, una garanzia”.

Un dato di fatto confermato anche dalla grande partecipazione all’evento di sabato 19 ottobre, cui hanno partecipato veramente tanti reggini, aderendo alla speciale campagna sconti organizzata per l’evento fino alla sfilata di promozione della nuova stagione ed al successivo aperitivo.

“I sacrifici, nel corso degli anni sono stati tanti, ma non abbiamo mai smesso di credere nella nostra terra e nella nostra mission – afferma Ivan Crisalli. Per questo motivo, vogliamo ringraziare i reggini che ci sono stati accanto e che hanno creduto sempre in noi”.

Portare avanti un’attività per 30 anni non è un traguardo semplice da raggiungere e se, C&V è riuscita a farlo è grazie alla coesione della famiglia ed all’amore dei clienti che sono stati con i Crisalli lungo tutto questo periodo e che, a distanza di tanti anni, non smettono di riporre in C&V la loro fiducia.