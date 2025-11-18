L’addio del sindaco Falcomatà a Paolo Vale: ‘Con lui scompare un pezzo della storia di Reggio’

Così, il sindaco Giuseppe Falcomatà esprime il proprio cordoglio e quello dell’amministrazione comunale per la scomparsa dello storico artigiano del rione Sbarre, descritto come «una figura di grande valore umano e professionale».

«La sua attività – afferma Falcomatà – punto di riferimento per generazioni, è diventata, nel tempo, uno spazio di incontro e tradizione dove ogni reggino è passato per trarre un ricordo degli eventi più cari. Con passione e talento, Paolo Vale ha contribuito a valorizzare l’identità artigiana del nostro territorio, custodendo un sapere prezioso e tramandandolo con generosità ai propri figli, eredi di una tradizione familiare dal valore inestimabile».