Pianeta Viola, approvato dalla Metro City l’affidamento temporaneo alle federazioni

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha approvato lo schema di manifestazione per l’affidamento alle federazioni sportive, per l’utilizzo temporaneo di parte dell’impianto sportivo denominato ‘Pianeta Viola’, a Reggio Calabria, e di proprietà di Palazzo Alvaro.

La presentazione delle istanze andranno inoltrate entro dieci giorni dalla pubblicazione sull’Albo online e sul sito istituzionale dell’Ente.

Le regole per l’affidamento temporaneo

Considerato il vigente regolamento in materia di gestione degli impianti sportivi di proprietà della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed in particolare modo l’art. 29 laddove stabilisce “Al fine di consentire l’esercizio del diritto della diffusione della disciplina sportiva e di aggregazione giovanile per la prima stagione sportiva utile, nelle more della realizzazione degli interventi necessari per garantire la piena funzionalità degli impianti sportivi da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del conseguente loro affidamento in gestione, previo espletamento delle procedure di evidenza pubblica, gli impianti o parte di essi possono essere affidati in gestione, alle Federazioni affiliate al Coni, non aventi fini di lucro, per il periodo non superiore ad un anno sportivo, rinnovabile al massimo una sola volta per uguale periodo e comunque fino all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento in gestione”, Palazzo Alvaro ha considerato opportuno procedere temporaneamente all’affidamento per l’utilizzo temporaneo di parte dell’impianto sportivo: palestra e i due campetti esterni (calcetto e pallavolo/tennis), per la durata non superiore ad un anno sportivo, rinnovabile al massimo una sola volta per uguale periodo e comunque fino all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento in gestione.