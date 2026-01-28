Reggio, ok in Giunta all’elenco aggiornato del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco
Il riferimento è alle annualità 2019-2024, in attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in materia di incendi boschivi
28 Gennaio 2026 - 15:22 | Comunicato Stampa
Con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, in data 26 gennaio 2026, si è riunita la Giunta comunale di Reggio Calabria presso Palazzo San Giorgio per l’esame e l’approvazione dell’aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, ai sensi dell’articolo 10 della legge 353/2000. Con deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2026, è stato quindi approvato l’aggiornamento del Catasto con riferimento alle annualità dal 2019 al 2024, in attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in materia di incendi boschivi e tutela del patrimonio ambientale.
Delibera e istruttoria tecnica
Il provvedimento è stato istruito dal Settore Urbanistica, nell’ambito delle competenze del Servizio Programmazione e Gestione territoriale.
- Responsabilità dirigenziale: ing. Ida Albanese
- Procedimento seguito da: dott. Alberto Di Mare
Dati, fonti e finalità dell’aggiornamento
L’aggiornamento recepisce l’elenco definitivo delle aree interessate da incendi boschivi, redatto sulla base dei dati del Sistema Informativo della Montagna e dei rilievi satellitari del sistema europeo Copernicus – EFFIS, ed è finalizzato alla revisione annuale del catasto comunale. Si tratta di uno strumento necessario:
- per l’applicazione dei vincoli previsti dall’articolo 10 della legge 353/2000
- per le attività di pianificazione, certificazione e coordinamento tra i diversi settori dell’Ente e le altre amministrazioni competenti
Dall’istruttoria tecnica emerge che nell’annualità 2018 non sono stati rilevati incendi nel territorio comunale; i soprassuoli interessati da eventi verificatisi in data anteriore al periodo di vigenza dei vincoli sono riportati esclusivamente a fini di informazione storica. L’elenco approvato riguarda, pertanto, le annualità dal 2019 al 2024 e integra i dati già censiti per gli anni precedenti.
Pubblicazione della documentazione
La documentazione relativa all’aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco è pubblicata:
- all’Albo pretorio on-line
- nella sezione “Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio” del sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria