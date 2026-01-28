Reggio, ok in Giunta all’elenco aggiornato del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco

Con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, in data 26 gennaio 2026, si è riunita la Giunta comunale di Reggio Calabria presso Palazzo San Giorgio per l’esame e l’approvazione dell’aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, ai sensi dell’articolo 10 della legge 353/2000. Con deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2026, è stato quindi approvato l’aggiornamento del Catasto con riferimento alle annualità dal 2019 al 2024, in attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in materia di incendi boschivi e tutela del patrimonio ambientale.

Delibera e istruttoria tecnica

Il provvedimento è stato istruito dal Settore Urbanistica, nell’ambito delle competenze del Servizio Programmazione e Gestione territoriale.

Responsabilità dirigenziale: ing. Ida Albanese

Procedimento seguito da: dott. Alberto Di Mare

Dati, fonti e finalità dell’aggiornamento

L’aggiornamento recepisce l’elenco definitivo delle aree interessate da incendi boschivi, redatto sulla base dei dati del Sistema Informativo della Montagna e dei rilievi satellitari del sistema europeo Copernicus – EFFIS, ed è finalizzato alla revisione annuale del catasto comunale. Si tratta di uno strumento necessario:

per l’applicazione dei vincoli previsti dall’articolo 10 della legge 353/2000

per le attività di pianificazione, certificazione e coordinamento tra i diversi settori dell’Ente e le altre amministrazioni competenti

Dall’istruttoria tecnica emerge che nell’annualità 2018 non sono stati rilevati incendi nel territorio comunale; i soprassuoli interessati da eventi verificatisi in data anteriore al periodo di vigenza dei vincoli sono riportati esclusivamente a fini di informazione storica. L’elenco approvato riguarda, pertanto, le annualità dal 2019 al 2024 e integra i dati già censiti per gli anni precedenti.

Pubblicazione della documentazione

La documentazione relativa all’aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco è pubblicata: