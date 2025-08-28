Reggio: tenta di pagare con soldi falsi, aggredisce il fattorino e fugge. Arrestato

Pugni alla nuca del malcapitato, calci e pietre al veicolo per aver rifiutato di accettare, come pagamento, una banconota presumibilmente falsa

Momenti di violenza nel pomeriggio di ieri in via Cusmano a Reggio Calabria, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato un giovane dopo un’aggressione a un fattorino e un tentativo di rapina.

I fatti

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe tentato di pagare una consegna con una banconota da 50 euro presumibilmente falsa. Al rifiuto del corriere di accettarla, il giovane ha reagito con estrema violenza:

ha colpito la vittima con pugni alla nuca ,

, ha sottratto dall’auto due sacche con prodotti destinati alla distribuzione,

ha poi infierito sul veicolo con calci e lanci di pietre, danneggiandolo visibilmente, prima di fuggire.

L’intervento dei Carabinieri

La vittima ha subito allertato le forze dell’ordine. I militari, giunti in pochi minuti, hanno avviato una rapida attività di ricerca, riuscendo a rintracciare l’aggressore e a recuperare la refurtiva, restituita al legittimo proprietario.

L’arresto

Il giovane, completate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “G. Panzera” – plesso di Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio di convalida.

Si ricorda che l’arrestato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna.