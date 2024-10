Reggio Calabria, al via la festa del cioccolato artigianale

Ritorna in città l’appuntamento più cioccolatoso dell’anno. Da domani e per tutto il week-end, una parte di Corso Garibaldi, ospiterà i Maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia per una nuova edizione della Festa del Cioccolato artigianale.

L’edizione 2017 promossa dalla CHOCO AMORE, organizzata in stretta collaborazione con Confcommercio Reggio Calabria e patrocinata dal Comune, è stata presenta questo pomeriggio nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. A fare gli onori di casa l’Assessore comunale alle Attività Produttive, Saverio Anghelone e il delegato ai Grandi Eventi, Nicola Paris. Entrambi hanno rimarcato come l’evento non sarà solo vendita di cioccolato buono, sano e genuino ma anche di laboratori didattici per bambini affidati ai professionisti locali, quindi Maestri Pasticcieri associati all’APAR e rappresentanti del CONPAIT di Reggio Calabria con lo scopo, attraverso documentazione fotografica, spiegazioni, lavorazioni in loco e percorsi tattili, di far conoscere e valorizzare tutto il processo del prodotto che da semplice pianta viene trasformato in forma, sapore, colore, profumo e soprattutto “gusto”.

Anche quest’anno, infatti, sarà possibile immergersi negli odori, colori e sapori del cioccolato artigianale, “croce e delizia”, come l’ha definito Carmelo Nucera della FIPE Confcommercio, che diversamente da quello industriale è senza aggiunta di additivi e conservanti, quindi, proposto “fresco”, conservando in se tutto il profumo e la fragranza del cioccolato “vero”. Oltre ad essere un evento gastronomico, il tour reggino, sarà un evento culturale al fine di diffondere sempre più il consumo responsabile e consapevole dei prodotti di qualità superiore.

L’Associazione dei cioccolatieri sarà affiancata da rappresentanti dell’APAR reggina – ha spiegato Guido Napoli in rappresentanza dell’Associazione nazionale cioccolatieri – e presenterà ricette, degustazioni e creazioni artistiche uniche al mondo, avvicinando i visitatori alla cultura del cioccolato e alla valorizzazione dell’arte della lavorazione di questo gustoso ingrediente utilizzato fin dai tempi dei Maya.

Nel corso della manifestazione sono previste attività ludiche, CHOCO PLAY, ed intrattenimento a cura del gruppo di animatori reggini de “il Cerchio Magico”. Durante la tre giorni sarà realizzata, rigorosamente live, dallo sculture friulano Stefano Comelli, su un blocco di cioccolato di circa 80 kg, uno dei bronzi di Riace in scala 1 a 25 che poi sarà donata al Comune che a sua volta, tramite un’asta di beneficenza, là donerà all’Hospice “Via delle Stelle”.