Reggio, allarme conducenti ubriachi e drogati; nelle ultime 48 ore denunciate 6 persone

Per tutti i soggetti denunciati in possesso di titolo di guida, è scattato il ritiro della patente, mentre per 4 di loro anche il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca

Sono 5 le persone denunciate dalla Polizia Locale nelle ultime 48 ore, tutte conducenti di veicoli in stato di alterazione. Più precisamente, quattro sono risultati coinvolti in incidenti stradali, mentre uno è stato fermato durante un posto di controllo istituito ai fini del controllo della sicurezza della circolazione veicolare.

Tra i deferiti a seguito degli accertamenti svolti presso il GOM, tre conducenti sono stati sorpresi in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, mentre due con tasso alcolemico sopra i limiti di legge.

Emblematico il caso di un conducente di un veicolo, protagonista di uno spettacolare incidente autonomo, che nella notte del 9 luglio scorso ha terminato la sua folle carambola contro un grosso albero sul Viale Galileo. Secondo le analisi cliniche, il soggetto guidava con un tasso alcolemico superiore di sei volte i limiti di legge, oltre che sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e benzodiazepine.

Nonostante i numerosi servizi mirati implementati dalla Polizia Locale, che saranno replicati anche nei giorni a seguire, si registrano ancora troppi incidenti causati dallo stato di alterazione del conducente.

Ed è sempre di tre giorni or sono un’ulteriore denuncia degli agenti del Comandante Zucco a carico di un cittadino rumeno sorpreso alla guida di una autovettura senza patente per la seconda volta in poco meno di 12 mesi.

Tutti i procedimenti indicati si trovano in fase di indagini preliminari, vige pertanto il principio di non colpevolezza fino a sentenza di condanna passata in giudicato.