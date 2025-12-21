Comunali a Reggio, Alternativa Popolare inaugura la sede e ufficializza i primi candidati

È stata inaugurata ieri, sabato 20 dicembre, una nuova segreteria di Alternativa Popolare nel cuore del centro cittadino di Reggio Calabria (in via Giuseppe Reale 23, nei pressi dell’Istituto Clinico De Blasi), che si aggiunge alla già presente segreteria regionale in via Frangipane 72, nel centro-sud della città.

Non solo una sede fisica, ma un vero punto di ascolto territoriale, aperto a tutti i cittadini, simbolo concreto dell’impegno politico del movimento guidato dal Segretario Regionale Massimo Ripepi e che risponde alla missione dell’essere servitori e non padroni.

Ha dichiarato Ripepi durante l’inaugurazione.

“Siamo partiti prima degli altri perché la città è in ginocchio dopo 12 anni di malgoverno targato Falcomatà. Noi ci siamo e ci saremo, con proposte, idee e persone per cambiare davvero Reggio Calabria. Alternativa Popolare darà il suo contributo all’interno del programma del centrodestra, che è pronto a vincere e a risollevare la città.

Ma non ci limiteremo a questo: nelle nostre liste ci saranno candidati autorevoli e radicati sul territorio, anche per le circoscrizioni, finalmente reintrodotte dopo oltre 11 anni grazie all’emendamento Cannizzaro. È tempo di restituire voce ai quartieri e ai cittadini che sono stati ignorati troppo a lungo”.