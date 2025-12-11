Reggio, 24 anni senza Italo Falcomatà. Il ricordo del sindaco: ‘L’amore è eterno’

Ventiquattro anni fa ci lasciava Italo Falcomatà. Era l’11 dicembre 2001, un giorno freddo e triste per la città di Reggio Calabria, che si risvegliò orfana del suo Sindaco, il Sindaco della “primavera” reggina. Un vuoto incolmabile, quello lasciato dall’indimenticato primo cittadino.

Attraverso i social, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha dedicato, con tanto di foto, un post al padre scomparso quasi un quarto di secolo fa.

“Nei miei sogni, nei miei ricordi, nei miei pensieri, nelle mie visioni, siete sempre giovani e belli. E forse questa, in una certa misura, è una forma di eternità. Perché l’amore è eterno. L’amore non muore mai. E ritrovi l’estate anche quando hai freddo dentro. Così, come in questa foto, mano nella mano. Sempre e per sempre. Da ventiquattro anni, per noi, per la nostra città, questa non è una giornata come le altre. Ciao”, il dolce pensiero del sindaco Falcomatà dedicato al genitore, per tutti i cittadini il sindaco della Primavera reggina.