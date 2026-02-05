Ciclone Harry, Confcommercio RC e Sib Calabria: ‘Aiuti e segnali concreti’

Si è svolto martedì 3 febbraio, presso il Consiglio Regionale della Calabria, un incontro di particolare rilievo istituzionale alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. L’incontro è stato promosso per fare il punto sulle misure e sugli strumenti messi in campo dalla Farnesina a sostegno delle imprese colpite dagli eventi calamitosi riconducibili al ciclone Harry.

Hanno preso parte ai lavori anche i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, SACE e SIMEST, numerosi Sindaci del territorio e le Associazioni di categoria. Per Confcommercio presenti il presidente Lorenzo Labate, il direttore Fabio Giubilo e Carmelo Fiorillo, presidente del Sib Confcommercio Reggio Calabria e componente del direttivo Sib Calabria, che ha rappresentato le istanze di uno dei comparti più duramente colpiti dall’evento calamitoso, quello balneare.

Sostegno alle imprese e sospensione della Bolkestein

Nel corso dell’incontro, Fiorillo ha espresso un sentito ringraziamento, a nome della Categoria, al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani per aver annunciato, proprio a Reggio Calabria, la volontà del Governo nazionale di richiedere all’Unione europea una sospensione della direttiva Bolkestein per le attività balneari della Calabria colpite dal ciclone Harry.

“L’intera categoria ha molto apprezzato questo impegno, non solo perché accoglie le nostre motivate istanze, ma anche perché rappresenta un segno concreto di comprensione delle difficoltà che molti imprenditori calabresi stanno affrontando.”

Fiorillo ha ringraziato il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per la sensibilità dimostrata sul tema delle concessioni balneari, sia attraverso atti di indirizzo già deliberati dalla Giunta regionale, sia per l’impegno e la determinazione annunciata nel sostenere e promuovere ulteriori azioni a favore di un comparto strategico per l’economia regionale, quale il turismo balneare.

Assistenza per la rilevazione dei danni

Confcommercio, come già fatto al livello nazionale, anche a livello territoriale ha inoltre confermato la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni affinché le misure annunciate possano tradursi rapidamente in interventi concreti a sostegno delle imprese colpite. In questo contesto, il Sib Confcommercio si sta attivando per garantire una concreta assistenza agli operatori del comparto balneare in relazione alla piattaforma predisposta da Regione Calabria e Protezione Civile regionale per la presentazione delle domande di rilevazione dei danni causati dal ciclone.

