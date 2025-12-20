Reggio, ‘Aperi-Tombola di beneficenza’ il gioco diventa solidarietà per i bambini del GOM

L'iniziativa è promossa dall'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Città Metropolitana e dal Kiwanis Club

Una serata speciale di gioco e solidarietà per fare la differenza nella vita dei bambini: il 28 dicembre alle ore 19.00, presso Palazzo Correale in via D. Tripepi 141, si terrà l’Aperi-Tombola di beneficenza – “Insieme per la Pediatria del G.O.M., quando il gioco diventa solidarietà”.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, insieme al Kiwanis Club Voices Astro Nova, al Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria e al Kiwanis e-Club Junior Italia, con il patrocinio morale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”.

Un gioco che diventa sostegno concreto

La serata nasce con l’obiettivo di sostenere il Reparto di Pediatria del G.O.M., valorizzando la partecipazione della comunità e trasformando un momento di condivisione in un gesto concreto di solidarietà a favore dei piccoli pazienti.

Un sentito ringraziamento va alla dott.ssa Tiziana Frittelli, Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano, per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nel sostenere l’iniziativa, e alla dott.ssa Rita Agnello, Primario del Reparto di Pediatria, per l’impegno quotidiano e l’attenzione costante rivolta ai bambini e alle loro famiglie.

Una comunità unita per i diritti dei più piccoli

L’Aperi-Tombola di beneficenza vuole essere un momento aperto alla cittadinanza, alle famiglie e ai giovani, capace di unire convivialità, responsabilità sociale e attenzione ai diritti dei minori, a partire dal diritto fondamentale alla salute.

Quando il gioco diventa solidarietà, tutta la comunità vince.