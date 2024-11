Reggio, furto con strappo aggravato ai danni di un’anziana: un arresto

Gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Reggio Calabria hanno arrestato un 19enne sorpreso nella quasi flagranza del reato di furto con strappo aggravato, commesso ai danni di un’anziana donna.

La Dinamica del Furto e l’Intervento della Polizia

La vittima, nell’allertare tempestivamente la Centrale Unica di Risposta con il telefono di un passante, ha riferito di aver subito il furto della propria borsa, al cui interno erano presenti vari documenti personali, uno smartphone, il bancomat e circa 40 euro in contanti, mentre percorreva a piedi una via della zona sud della città.

Descrizione del Ladro e Rapidità dell’Arresto

La precisa descrizione fisica dell’autore del furto, fornita dalla 67enne, nonché l’indicazione della direzione di fuga intrapresa dallo stesso, hanno permesso ai poliziotti della Volante di individuare in pochi minuti il malvivente che, perquisito, aveva indosso il cellulare della donna occultato nella biancheria intima, mentre un altro equipaggio ha rinvenuto nelle vicinanze la borsa con gli altri effetti personali.

Profilo dell’Arrestato e Misure Adottate

Il soggetto, un 19enne in atto destinatario di avviso orale e obbligo di presentazione alla P.G., già noto per via degli innumerevoli precedenti di polizia e dei recenti riconoscimenti che lo vedono protagonista di furti e rapine, è stato arrestato per il reato di furto con strappo pluri-aggravato. L’Autorità Giudiziaria ha applicato la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Reggio Calabria, con prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione nelle ore serali e notturne, applicando inoltre la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. due volte al giorno per tutti i giorni della settimana.