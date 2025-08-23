Reggio, vìola il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna: arrestato 31enne

La donna ha chiamato la polizia a seguito della presenza dell'uomo fuori dalla sua abitazione, intento a bussare con atteggiamento violento, con la pretesa di prelevare il figlio

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un cittadino italiano di 31 anni, accusato di aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna.

L’intervento delle Volanti

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112: la donna segnalava la presenza del suo ex all’esterno della propria abitazione, intento a bussare con atteggiamento violento al portone e con la pretesa di prelevare il figlio.

L’uomo, che nel frattempo si era allontanato, è stato rintracciato poco dopo nei pressi dell’abitazione della vittima e arrestato per la violazione delle prescrizioni imposte.

Arresti domiciliari in attesa di convalida

Grazie all’immediato intervento dei poliziotti è stato possibile interrompere il comportamento persecutorio, evitando un possibile aggravamento della situazione e garantendo la sicurezza della donna.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 31enne è stato condotto nella propria abitazione, in un Comune limitrofo, e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.