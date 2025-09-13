Reggio, giovani fermati per spaccio in condominio: un arresto e tre denunce

Cocaina, marijuana e hashish trovati in un condominio del rione Marconi. Un 21enne arrestato e 3 minori denunciati

Lo scorso 29 agosto, personale della Polizia di Stato di Reggio Calabria ha tratto in arresto un ventunenne italiano e denunciato a piede libero altri tre minorenni. Fatto salvo il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, i quattro sono accusati di detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Operazione antidroga nel rione Marconi

L’operazione si inserisce nei mirati servizi della Polizia, finalizzati a prevenire e reprimere il preoccupante fenomeno della delinquenza giovanile.In particolare, i quattro sono stati colti in flagrante mentre vendevano cocaina, marijuana ed hashish nelle aree comuni di un condominio situato nel rione Marconi, quartiere dell’area centro-meridionale di Reggio Calabria.

L’intervento è scattato in seguito a un’attività di osservazione svolta dalla Squadra Mobile, che nei giorni precedenti aveva notato un andirivieni sospetto di persone nel condominio, poi rivelatesi acquirenti della piazza di spaccio. Al momento dell’irruzione, gli agenti hanno anche dovuto contenere un tentativo di fuga degli indagati.

Le operazioni si sono svolte con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofile della Questura di Reggio Calabria.

Sequestro di droga e munizioni

A seguito della perquisizione, con l’ausilio dei cani antidroga, gli agenti hanno rinvenuto 1,5 kg di sostanza stupefacente, così suddivisa: 125 grammi di cocaina; 487 grammi di marijuana; 856 grammi di hashish.

La droga era custodita in borselli, parte già suddivisa in dosi pronte alla vendita. Negli stessi borselli sono state trovate anche 11 cartucce calibro 38 e una cartuccia calibro 7,65.

Il ventunenne arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto in carcere.