Reggio, assestamento di bilancio e gestione TARI. La Lega: ‘Segnale di attenzione a famiglie e attività’

Caridi, De Biasi e Colica sottolineano la "risposta concreta alle esigenze del tessuto produttivo e sociale reggino"

L’approvazione dell’assestamento di bilancio e la definizione della tariffa TARI a Reggio Calabria incassano il pieno apprezzamento e il supporto del gruppo consiliare della Lega. In seguito agli esiti delle recenti sedute dell’Aula “Piero Battaglia”, gli esponenti della Lega esprimono pubblicamente il proprio ringraziamento al sindaco Francesco Cannizzaro per la determinazione e la responsabilità dimostrate nell’interesse della comunità.

In una nota congiunta firmata dall’assessore Antonino Caridi, dal capogruppo Giuseppe De Biasi e dalla consigliera comunale – nonché presidente della IV Commissione – Vanessa Colica, la delegazione leghista sottolinea l’importanza dell’azione amministrativa condotta in un contesto economico e gestionale tutt’altro che semplice.

Nonostante le storiche criticità del settore, l’interlocuzione istituzionale e la gestione coordinata hanno permesso di affrontare la questione della spesa rifiuti evitando contraccolpi insostenibili per le famiglie e le imprese. Un risultato che la Lega definisce frutto di «un lavoro costante e silenzioso svolto nelle ultime settimane in sinergia con gli enti preposti».

Il sostegno alle famiglie e alle imprese del territorio

«In un periodo caratterizzato da generali e continui rincari, l’azione sulla tariffa TARI costituisce un segnale importante di attenzione verso le famiglie e le attività del territorio, che non meritano ulteriori e ingiustificati aggravi economici», sottolineano Caridi, De Biasi e Colica.

La linea tenuta sulla TARI rappresenta, nella visione del gruppo di centrodestra, una risposta concreta alle esigenze del tessuto produttivo e sociale reggino, garantendo stabilità e fermando dinamiche al rialzo non più sostenibili dai contribuenti.