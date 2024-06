140 alunni a scuola nel verde: apre a Reggio Calabria l’Aula Natura di WWF e P&G Italia

Spazi verdi alle scuole italiane dove apprendere dalla natura ed educare bambini e ragazzi al rispetto dell’ambiente: continua a diffondersi in tutto il Paese il progetto Aule Natura del WWF sostenuto dal 2021 da Procter & Gamble – l’azienda che commercializza marchi come Dash, Gillette, Oral-B, Pantene, Swiffer, ZzzQuil – nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, con cui l’azienda sta realizzando azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale su tutto il territorio nazionale. Obiettivo della partnership è realizzare, entro il 2024, 60 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia.

Questo percorso che trasforma il tradizionale cortile scolastico in un’aula a cielo aperto ha fatto oggi tappa all’Istituto Comprensivo Falcomatà Archi – Plesso Pirandello di Reggio Calabria, dove è stata inaugurata la 50° Aula Natura realizzata da WWF e donata da Procter & Gamble.

Dopo il benvenuto della Dirigente Scolastica Prof.ssa Serafina Corrado, sono intervenuti a presentare il progetto per WWF Reggio Calabria la Presidente Gabriella Familari, il Vice Presidente Egidio Montoli, Beatrice Barillaro e Caterina Frustaci. Presenti inoltre, il Consigliere delegato all’Istruzione Anna Briante, il Presidente Concettina Siciliano e i membri del Consiglio d’Istituto, il Direttivo del Comitato Genitori dell’IC Falcomatà Archi, nonché gli Alunni e i docenti della Scuola.

La nuova Aula Natura di Reggio Calabria si estende per circa 140 mq e comprende uno stagno, dove è possibile osservare il ciclo della libellula, circondato da bordure in pietra a secco, arbusti e piante aromatiche che attirano le farfalle, un orto didattico, una compostiera, e mangiatoie e cassette nido per gli uccelli.

Una pompa fotovoltaica che movimenta l’acqua dello stagno e la fototrappola arricchiscono l’aula anche di tecnologie innovative e sostenibili. I 140 alunni della scuola secondaria di primo grado avranno così modo di conoscere, vedere e toccare con mano fiori, frutti e animali, di osservare il cambio delle stagioni, di vivere il concetto di biodiversità e di diventare anche custodi di tutto questo.

L’Aula Natura va così ad arricchire l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Falcomatà Archi che ha inserito tra le attività da condurre con gli alunni, molti dei quali in situazione di fragilità, le tematiche ambientali legate alla sostenibilità e all’educazione ambientale con progetti di volti a sostenere la salvaguardia degli ambienti naturali, tra cui: il progetto PON per sperimentare le tecniche di coltivazione del terreno, mettendo a dimora erbe aromatiche, ortaggi e fiori; iniziative per la salvaguardia degli uccelli in inverno posizionando la palla di Babbalù sui rami degli alberi; il progetto “Sulle orme della seta” per seguire il ciclo biologico del baco da seta, e il progetto “Dal basilico al pesto” per imparare a coltivare il basilico, a raccoglierlo e ad utilizzarlo in cucina.

«Nel 2021 abbiamo avviato con il WWF Italia una grande partnership dandoci come obiettivo iniziale quello di contribuire a realizzare 50 Aule Natura entro il 2024. Un obiettivo che quest’anno abbiamo deciso di rilanciare, destinando ulteriori risorse per arrivare a donare 60 Aule Natura alle scuole italiane e dare così la possibilità a migliaia di bambini di vivere a contatto la natura, imparando a conoscerla e a rispettarla – ha spiegato Riccardo Calvi, direttore Comunicazione di P&G Italia. Per questo siamo davvero felici di donare ai giovani alunni di Reggio Calabria un’Aula Natura, proseguendo in questo progetto che rappresenta un tassello fondamentale del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, con cui stiamo realizzando azioni concrete per le persone e per l’ambiente su tutto il territorio nazionale».

«La Natura rappresenta la “scuola” fondamentale per le giovani generazioni: come WWF siamo da sempre impegnati nel promuovere la conoscenza della natura e la consapevolezza di essere parte di un sistema di relazioni complesse, che ci lega ai sistemi naturali. In questa visione integrata l’educazione è cruciale – Martina Alemanno, Responsabile Educazione WWF Italia. Privilegiando l’esperienza diretta, entrando in relazione con la Natura e la complessità, si impara a prendersene cura e agire per difenderla. Le Aule Natura, progetto sostenuto e promosso da anni da Procter & Gamble Italia, offrono proprio questo contatto educativo con la natura, riqualificando nelle scuole luoghi dove i giovani possano sperimentare quella complessità che appartiene al mondo reale nel quale vivono ed esercitare la cittadinanza attiva».

Nel corso della cerimonia di inaugurazione la Dirigente Scolastica, dott.ssa Serenella Corrado, ha ringraziato gli intervenuti per l’affettuosa partecipazione alla vita della scuola cittadina. “In un momento cardine della vita della scuola quale è la trasformazione degli spazi di apprendimento con soluzioni innovative che permettono di impostare una didattica tarata sulle necessità degli alunni e che mira allo sviluppo della persona in prospettiva globale, la presenza delle istituzioni e il prezioso aiuto di WWF e Procter & Gamble Italia sono elementi indicativi in quanto segno tangibile di alleanza tra scuola e territorio e di collaborazione tra gli attori del presente allo scopo di porre le basi per un futuro migliore.”

L’Istituto “Falcomatà-Archi”, nella persona del Dirigente, si premura inoltre di rivolgere il più sentito ringraziamento a chi ha collaborato per rendere possibile il raggiungimento di questo traguardo, l’Amministrazione del Comune di Reggio Calabria, la ditta Castore SPL S.r.l. e, in particolar modo, WWF e Procter & Gamble Italia preziosi e indispensabili attuatori del progetto. “La sinergia tra diversi attori ha reso possibile il rapido raggiungimento di questo traguardo”, conclude la Dirigente Scolastica, “a riprova del fatto che, anche nella nostra città si possono realizzare proficue esperienze di arricchimento educativo anche in tempi ristretti, se ciò che guida è operare nell’interesse dei ragazzi.”

IL PROGETTO AULA NATURA

Lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, il tradizionale cortile della scuola diventa una piccola oasi di natura, una vera e propria aula all’aperto. L’Aula Natura è uno spazio con pareti fatte da siepi, bordure fiorite, cassoni per gli ortaggi, gabbie per gli insetti ed uno stagno. Una superficie “verde” di minimo 80mq che garantisce il distanziamento ottimale tra i piccoli studenti.

Riproduce differenti microhabitat in cui osservare direttamente non solo le diverse forme di esseri viventi, ma anche la relazione che li collega tra di loro e con noi.

Per la scelta delle Aule Natura il WWF ha seguito tra gli altri anche criteri legati a scuole particolarmente bisognose di recuperare spazi all’aperto, ubicate in zone degradate o periferiche.

Le Aule Natura godono del patrocinio dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP). Dal lancio del progetto sono state realizzate e inaugurate 50 Aule Natura in tutta Italia, per un totale di circa 9.200 mq di giardini scolastici riqualificati (in precedenza abbandonati o in condizioni di degrado) e quasi 23.000 bambini coinvolti.

LA PARTNERSHIP WWF – P&G

La collaborazione tra P&G Italia e WWF prevede quattro aree strategiche di intervento: educazione delle nuove generazioni, all’interno della quale P&G sosterrà il WWF nella realizzazione di 60 Aule Natura entro il 2024; sostegno a progetti di riqualificazione ambientale, tramite il quale P&G insieme al WWF riqualificherà più di un milione di metri quadrati di boschi in Italia sostenendo il progetto ReNature; programmi di educazione ad un uso più consapevole e responsabile dei prodotti a casa; formazione dei manager di domani attraverso percorsi di studio creati insieme all’Istituto Europeo per lo Sviluppo Sostenibile.