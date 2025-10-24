Reggio, auto sfonda la vetrina di un bar: è grave uno dei feriti

Tutti e 5 i feriti dell'incidente sono stati trasportati al GOM per accertamenti. Uno di loro è in prognosi riservata

Un’auto è piombata contro la vetrina di un bar ferendo cinque persone, una delle quali in modo grave.

È accaduto nella serata di ieri a Reggio Calabria, in via Ecce Homo, nella periferia sud della città, nei pressi dello stadio.

All’origine dell’incidente, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe una mancata precedenza.

L’incidente

Verso mezzanotte, la conducente di un’auto che viaggiava con un’amica, per evitare l’impatto con uno scooter, ha perso il controllo del mezzo che è andato a sfondare la vetrina di un bar, finendo parzialmente all’interno dell’esercizio commerciale.

Nella sua traiettoria, il veicolo ha colpito in pieno un ragazzo di 32 anni che si trovava davanti al locale e che adesso è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale.

I feriti

Oltre al 32enne, sono rimaste ferite:

le due ragazze che erano a bordo dell’auto;

che erano a bordo dell’auto; una ragazza sullo scooter ;

; e un giovane che si trovava all’interno del bar.

Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono stati tutti trasportati in ospedale per accertamenti.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia municipale, guidati dal comandante Salvatore Zucco, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Fonte: Ansa Calabria