Reggio, sfonda con l’auto la vetrina di un bar: il video dell’incidente

Le immagini dell’impatto avvenuto ieri sera, mentre l'attività era ancora aperta

23 Ottobre 2025 - 14:32 | di Redazione

incidente bar sbarre infieriori

Momenti di panico nella serata di ieri a Reggio Calabria, quando una Lancia Y, in via Sbarre Inferiori, all’altezza del civico 249, ha sfondato la vetrina di un bar.

Dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dell’attività, si vede un motorino attraversare l’incrocio pochi secondi prima che l’auto termini la sua corsa. Il veicolo ha prima impattato con il mezzo a due ruote e, successivamente, perdendo il controllo, è andato a sbattere contro le piante che delimitavano lo spazio esterno del locale ed ha sfondato il vetro dell’ingresso, mentre all’esterno c’erano alcune persone.

Al momento dell’incidente, infatti, il bar era aperto e quattro ragazzi ed un dipendente si trovavano all’esterno dal locale. Il bilancio è di 5 feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

