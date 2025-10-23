Reggio, sfonda con l’auto la vetrina di un bar: il video dell’incidente

Momenti di panico nella serata di ieri a Reggio Calabria, quando una Lancia Y, in via Sbarre Inferiori, all’altezza del civico 249, ha sfondato la vetrina di un bar.

Dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dell’attività, si vede un motorino attraversare l’incrocio pochi secondi prima che l’auto termini la sua corsa. Il veicolo ha prima impattato con il mezzo a due ruote e, successivamente, perdendo il controllo, è andato a sbattere contro le piante che delimitavano lo spazio esterno del locale ed ha sfondato il vetro dell’ingresso, mentre all’esterno c’erano alcune persone.

Leggi anche

Al momento dell’incidente, infatti, il bar era aperto e quattro ragazzi ed un dipendente si trovavano all’esterno dal locale. Il bilancio è di 5 feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.