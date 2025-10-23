Reggio, perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrina di un bar: 5 feriti – FOTO

L'auto ha travolto le fioriere e sfondato l'ingresso del locale. Sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco

Paura nella serata di ieri lungo via Sbarre Inferiori a Reggio Calabria. Una Lancia Y di colore blu ha perso improvvisamente il controllo finendo contro la vetrina di un bar.

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 249. L’auto, dopo aver sbandato, ha travolto alcune piante che delimitavano l’area esterna del locale, per poi sfondare violentemente il vetro dell’ingresso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo quanto raccolto, sarebbero cinque le persone rimaste ferite.

Nella dinamica dell’incidente sarebbe stato coinvolto anche un motociclo. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.