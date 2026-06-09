Elezioni a Reggio, Avs: ‘Netta sconfitta del centrosinistra. Ora si riparta’

“Le scorse elezioni amministrative del Comune di Reggio Calabria hanno visto il ritorno in Consiglio Comunale di Demetrio Delfino, primo degli eletti nella lista AVS. Dopo l’esito del voto, che purtroppo ha registrato una netta sconfitta del centrosinistra, le candidate e i candidati della lista, insieme alle segreterie di partito e ai gruppi civici coinvolti, si sono ritrovati per un momento di analisi politica e confronto sul percorso futuro.

Un progetto politico dopo il voto

Al di là delle percentuali espresse (3.65%), i soggetti politici che hanno dato vita alla lista condividono un progetto di collaborazione fondato su una visione comune della città, orientata alla partecipazione democratica, alla giustizia sociale e alla costruzione di una proposta politica di sinistra, radicata nei territori e attenta ai bisogni reali della comunità.

Pur avendo aderito al progetto del “campo largo”, in continuità con una linea politica già espressa anche a livello nazionale e regionale, la proposta di AVS intende affermare un metodo politico basato sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla costruzione condivisa delle scelte amministrative.

Un approccio che punta a rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadinanza, superando quelle dinamiche che negli anni hanno contribuito ad alimentare disaffezione e distanza dalla politica favorendo l’ascesa di una destra populista e reazionaria.

I valori e le forze coinvolte

La lista AVS si riconosce nei valori dell’ecologismo, della giustizia sociale, del lavoro, dei diritti civili e della solidarietà, valori rappresentati dall’impegno di Sinistra Italiana ed Europa Verde attraverso l’azione politica di Demetrio Delfino e Gerardo Pontecorvo. Attorno a questa identità comune si svilupperà il contributo delle altre forze politiche e civiche che partecipano al progetto ossia:

Rifondazione Comunista, guidata dal segretario Antonino Massara, Più Europa, rappresentata dal segretario Antonino Santisi. Il Partito del Sud, con il segretario Massimo Cogliandro.

Il progetto civico Onda Orange, rappresentato dal presidente Danilo Emo. Ognuno di essi metterà a disposizione la propria sensibilità e le proprie competenze.

Il laboratorio aperto alla città

Questo rappresenta il punto di partenza per la costruzione di una nuova proposta politica in città: un progetto fondato sull’interesse collettivo, sulla partecipazione democratica e sulla difesa dei valori costituzionali ed europei.



Naturalmente questo laboratorio, che unisce i soggetti già citati, è aperto al contributo di altre forze politiche e civiche con l’intenzione di riunire nei ragionamenti i piccoli partiti che fin qui non hanno trovato spazi e possibilità di contribuire alla causa del centrosinistra e della comunità tutta”.

La Lista AVS

Reggio Calabria