Battaglia sui bandi lavoro: ‘Misure possibili perchè l’amministrazione ha rimesso a posto i conti’

«È una bellissima giornata per un sindaco».

Con queste parole il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha commentato i cinque bandi illustrati durante la conferenza stampa “Dammi il 5!”, dedicata alle opportunità per il lavoro e lo sviluppo economico della città. L’iniziativa rientra nell’attuazione del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, con interventi destinati all’Hub metropolitano per l’occupazione inclusiva e al sostegno a start up e PMI.

«Sono doverosi i ringraziamenti ai due assessori Carmelo Romeo e Alex Tripodi, e a tutti coloro che si sono spesi per trasformare queste opportunità in realtà – ha evidenziato il sindaco – ricordiamoci che possiamo presentare queste misure perché negli ultimi anni questa Amministrazione abbiamo restituito credibilità alla città e rimesso i conti del Comune al loro posto. Come amo ripetere, il Comune è l’azionista di maggioranza del tessuto economico della città e proprio per questo ha il dovere di creare sviluppo sul territorio. Il pacchetto di interventi comprende cinque misure per un valore complessivo superiore ai 10 milioni di euro, che saranno disponibili già dal prossimo lunedì e che, nei prossimi anni, verranno ulteriormente rafforzate con altri 10 milioni di euro».

“Aiuti alle imprese e hub”: cosa puntano a fare i bandi

«I bandi – ha aggiunto il sindaco – puntano a sostenere il lavoro in tutte le sue declinazioni: aiuti alle imprese, incentivi per start up e PMI, creazione di hub di coworking e strumenti di accompagnamento all’occupazione. Misure costruite attraverso un lungo percorso di confronto con il territorio, promosso dall’Amministrazione comunale. Abbiamo ascoltato le confederazioni, gli enti camerali e gli stakeholder economici durante gli incontri di confronto organizzati nei mesi scorsi. Questo bando nasce anche dal contributo del mondo produttivo e proprio per questo siamo convinti che possa rappresentare una grande opportunità per gli operatori economici e per tutta la città».

Battaglia: “Accanto alle imprese, nuove opportunità per i giovani”