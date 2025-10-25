3° giorno di Bergarè: sabato tra cultura, gusto e musica con lo show ‘Arrivano i nostri’

Street food, show cooking e risate. Il programma di oggi

Terzo giorno di Bergarè 2025, la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria dedicata al Bergamotto, eccellenza identitaria e risorsa economica del territorio.

La giornata di sabato sarà interamente all’insegna dell’approfondimento, del gusto e dell’intrattenimento, con un programma che abbraccia cultura, ricerca e spettacolo nel cuore della città.

Il Bergamotto tra arte, scuola e ricerca

Nel pomeriggio, alle 17:00, la SSEA e l’Università Mediterranea guideranno la giornata di studio “Il Bergamotto: storia, ricerca e innovazione”, in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili, per un approfondimento scientifico e culturale sul simbolo del territorio reggino.

Villaggio del gusto, show cooking e spettacoli

In Piazza Castello, dalle 10:00 alle 24:00, tornano il Villaggio di Bergarè e lo Street Food, con le imprese reggine protagoniste e le performance artistiche dello Stretto Buskers Festival.

A partire dalle 18:00, spazio ai show cooking con Drogheria Culinaria, Timo Restaurant, Altafiumara, Zuccarata, La Mimosa e Olimpia: un viaggio tra sapori contemporanei e dolci al Bergamotto, pensato per esaltare la creatività gastronomica e l’eccellenza locale.

Alle 21:00, il palco ospiterà Santo Palumbo e Paolo Sofia con lo spettacolo musicale “Arrivano i nostri”, realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, seguito dal DJ set di Federica Caracciolo e Paso, per una serata di musica e convivialità.

Bergarè, il profumo dell’identità reggina

Una giornata che celebra il Bergamotto come simbolo di identità, cultura e innovazione, capace di unire istituzioni, imprese, scuole e cittadini in un racconto condiviso che profuma di orgoglio reggino.