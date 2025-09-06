La Reggio Calabria Bic si prepara alla nuova stagione: il calendario

La Reggio Calabria BIC è pronta a tornare sul parquet per la Regular Season di Serie A 2025/2026 della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina (FIPIC). La squadra affronterà un campionato ricco di sfide, con partite sia in casa che in trasferta, a partire da sabato 1° novembre 2025.

Il calendario delle gare

NOVEMBRE 2025

01/11 ore 15:00 – Reggio Calabria BIC vs Santo Stefano Kos Group (Casa)

08/11 ore 15:30 – Special Bergamo Sport (Trasferta)

15/11 ore 15:30 – Reggio Calabria BIC vs Dinamo Lab Sassari (Casa)

19/11 ore 20:30 – Reggio Calabria BIC vs Menarini Volpi Rosse Firenze (Casa)

29/11 ore 15:30 – Asinara Waves Porto Torres (Trasferta)

DICEMBRE 2025

06/12 ore 16:00 – Reggio Calabria BIC vs Pol. Disabili Vicenza (Casa)

13/12 ore 16:00 – Reggio Calabria BIC vs Crich PDM Treviso (Casa)

GENNAIO 2026

10/01 ore 15:00 – Reggio Calabria BIC vs Deco Amicacci Abruzzo (Casa)

17/01 ore 15:30 – Reggio Calabria BIC vs Unipol Briantea84 Cantù (Casa)

24/01 ore 15:00 – Santo Stefano Kos Group (Trasferta)

31/01 ore 16:00 – Reggio Calabria BIC vs Special Bergamo Sport (Casa)

FEBBRAIO 2026

14/02 ore 15:30 – Dinamo Lab Sassari (Trasferta)

25/02 ore 21:00 – Menarini Volpi Rosse Firenze (Trasferta)

28/02 ore 15:30 – Reggio Calabria BIC vs Asinara Waves Porto Torres (Casa)

MARZO 2026

07/03 ore 16:00 – Pol. Disabili Vicenza (Trasferta)

28/03 ore 14:30 – Crich PDM Treviso (Trasferta)

APRILE 2026

11/04 ore 16:00 – Deco Amicacci Abruzzo (Trasferta)

18/04 ore 15:30 – Reggio Calabria BIC vs Unipol Briantea84 Cantù (Casa)

L’entusiasmo della società

La Reggio Calabria BIC affronterà un campionato intenso, che vedrà al PalaCalafiore numerose sfide di prestigio contro le migliori squadre italiane.

“Ci aspetta una stagione importante e combattuta – dichiarano dalla società – e siamo certi che il calore del nostro pubblico sarà fondamentale per affrontare al meglio ogni partita. Invitiamo i tifosi a riempire il palazzetto e a sostenere i nostri ragazzi in questa avventura“.