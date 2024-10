Reggio, al via la Biennale dello Stretto

Ai nastri di partenza “La Biennale dello Stretto”. L’iniziativa congiunta, che coinvolge le Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina, sarà presentata venerdì 16 settembre a bordo della nave “Telapass”, in partenza alle 12.40 dal porto di Villa San Giovanni.

Nell’occasione saranno presenti il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, il Sindaco della Città Metropolitana di Messina Federico Basile, il presidente dell’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria Ilario Tassone e il presidente della Società benefit 500×100 Alfonso Femia. Durante l’incontro sarà firmato il protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione congiunta dell’evento.

Al fine di consentire agli organi di stampa di accedere alla nave per prendere parte all’evento, si richiede entro e non oltre la giornata di domani, mercoledì 15 settembre, di far pervenire a questo indirizzo mail la Vostra adesione fornendo le generalità di coloro che interverranno.