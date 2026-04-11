Reggio, al via i ‘BIOdiversiDAYs’: la fauna dell’Aspromonte si scopre… in bus

Un’iniziativa inedita che unisce divulgazione naturalistica, mobilità sostenibile e turismo naturalistico: sono i BIOdiversiDAYs, il nuovo format promosso dal Museo Faunistico Diorama in collaborazione con l’Infopoint “Turismo e Mobilità” di ATAM S.p.A.. Il progetto rappresenta una novità assoluta nel panorama locale, proponendo un’esperienza integrata che parte dalla città per condurre i visitatori nel cuore della biodiversità dell’Aspromonte, attraverso un viaggio organizzato in bus da Reggio Calabria fino al Fortino Poggio Pignatelli, nel territorio di Campo Calabro.

Leggi anche

Le date e il programma: bus, museo ed escursione

Le giornate del 19 aprile e 2 maggio prevedono:

trasferimento organizzato in bus ATAM da Reggio Calabria;

da Reggio Calabria; visita guidata al Museo Faunistico Diorama ;

; escursione naturalistica lungo la suggestiva “via dei Passi”;

osservazione assistita della migrazione dei rapaci sullo Stretto di Messina , uno dei fenomeni più spettacolari del Mediterraneo;

, uno dei fenomeni più spettacolari del Mediterraneo; visita alla stazione di inanellamento gestita dalla Stazione Ornitologica Calabrese.

Prenotazione obbligatoria (biglietto unico per il museo ed il bus)

Mostra “Mini Mondi Erpetologici” e laboratorio per bambini

Ad anticipare queste attività, l’11 aprile alle 17:30 si terrà presso l’Infopoint ATAM l’inaugurazione della mostra “Mini Mondi Erpetologici”, dedicata al mondo di rettili e anfibi, accompagnata da un laboratorio didattico per bambini. La mostra sarà visitabile fino al 3 maggio. Ingresso gratuito.

Cuore dell’esperienza è il Fortino Poggio Pignatelli, straordinario punto panoramico sullo Stretto di Messina, inserito nel sistema delle fortificazioni umbertine. Da qui, oltre al valore storico, si apre uno scenario unico che consente di osservare da vicino i flussi migratori degli uccelli rapaci, rendendo il sito un luogo privilegiato per attività di educazione ambientale.

Obiettivo: valorizzare biodiversità e trasporto pubblico

I BIOdiversiDAYs nascono con l’obiettivo di avvicinare cittadini e visitatori alla conoscenza del territorio e della fauna locale, promuovendo una fruizione consapevole e sostenibile delle risorse naturali. L’iniziativa punta inoltre a valorizzare il turismo naturalistico, offrendo un’esperienza completa che integra cultura, natura e mobilità pubblica.

La collaborazione tra Museo Diorama e Infopoint “Turismo e Mobilità” di ATAM S.p.A. rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra enti, capace di trasformare il trasporto pubblico in uno strumento di accesso e scoperta del patrimonio ambientale.