Reggio, blitz della Guardia di Finanza al Rione Pescatori: controlli e sequestri

Operazione della Guardia di Finanza nella zona sud di Reggio Calabria, precisamente nel Rione Pescatori. L’intervento, che ha visto impegnati numerosi agenti della Gdf, nelle prime ore del pomeriggio.

Secondo quanto raccolto, ci sarebbero stati diversi sequestri di mezzi dopo accurati ispezioni e controlli in tutto il quartiere, con alcune vie quali Via Galileo Galilei , Via Loreto e le zone circostanti particolarmente battute.