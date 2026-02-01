Reggio, cade un altro albero sulla strada. La rabbia di un cittadino: ‘È l’ennesimo episodio’ – FOTO

"Nel 2023, un pino piegato come questo ha schiacciato e ucciso l’avvocato Pellicanò. Non possiamo aspettare che succeda di nuovo”

Un altro albero è caduto a Reggio Calabria. È successo in via Sila, a causa del forte vento che nelle ultime ore sta colpendo la città.

La segnalazione arriva da un residente della zona.

“Non è un caso. È l’ennesimo episodio. Questo albero aveva il numero 18. Il prossimo, se nessuno interviene, sarà il 19”.

Albero censito, ma mai messo in sicurezza

Si tratta di uno dei due cipressi già segnalati più volte al Comune. Gli stessi alberi erano stati censiti dall’ente, come dimostra la targhetta numerata presente sul tronco.

Nonostante le segnalazioni, nessun intervento è stato effettuato. Pochi minuti fa il cipresso è crollato in mezzo alle auto in sosta, ostruendo completamente la carreggiata. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Ma il rischio è stato altissimo.

Un precedente drammatico a poche centinaia di metri

Il cittadino ricorda un episodio gravissimo.

“A poche centinaia di metri, nel 2023, un pino piegato come questo ha schiacciato e ucciso l’avvocato Pellicanò. Non possiamo aspettare che succeda di nuovo”.

Un altro albero pronto a cadere

A pochi passi dal punto del crollo c’è un altro cipresso, anch’esso piegato, che incombe sull’ingresso di un condominio. Anche questo albero risulta segnalato.

“Cosa farà il Comune? – si chiede il cittadino – Non è possibile più aspettare”.