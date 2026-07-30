Reggio, la Comunità di San Gregorio Taumaturgo inaugura il nuovo campo di bocce

Il parco parrocchiale S. Carlo Acutis vuole diventare polo attrattivo e di aggregazione per la gente del luogo e dei territori adiacenti

La Comunità di San Gregorio Taumaturgo rende noto che, sabato 1° agosto alle ore 20.00, subito dopo la messa prefestiva delle ore 19.00, si procederà a benedire ed inaugurare il campo di bocce posto in essere nel parco parrocchiale retrostante la chiesa.

Il terreno, avuto in concessione dal Comune di Reggio Calabria nel settembre 2025 ed inaugurato nel novembre successivo, ha rappresentato per tutta la comunità un investimento importante nel futuro della parrocchia, quale polo attrattivo per la gente del luogo e i territori adiacenti.

Il parco S. Carlo Acutis e il progetto OHANA

L’evento di sabato segna un momento di vitalità e di miglioramento.

Dallo stato dei luoghi originari dalla firma del contratto tra Comune e Parrocchia ad oggi, tanto si è lavorato per ripulire, migliorare e potenziare questo parco denominato S. Carlo Acutis nato dal progetto OHANA, ma molto altro si dovrà fare. Questo nuovo spazio ludico – il campo da bocce – è senza dubbio molto più di una semplice struttura sportiva: è un vero e proprio presidio di socialità e un collante per la comunità.

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Infatti, le bocce sono uno sport che richiede uno sforzo fisico moderato, rendendolo perfetto per coinvolgere anziani, giovani e persone con disabilità sullo stesso piano: è un’attività che unisce le generazioni, permettendo ai nonni di giocare con i nipoti; inoltre, attorno al campo si crea naturalmente un pubblico: i commenti sulle giocate, le vittorie o le sconfitte stimolano la conversazione e contrastano la solitudine, poiché fungerà da luogo di aggregazione.

Sarà un’occasione per stare insieme.