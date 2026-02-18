Museo del Mare, sopralluogo di Romeo e Rizzo: ‘Non solo un’opera, ma un simbolo della città’

Nuovo sopralluogo al cantiere del Museo del Mare, il centro delle culture del Mediterraneo di Reggio Calabria che sarà intitolato a Gianni Versace. Sul posto, insieme a Carmelo Romeo, assessore comunale delegato alla realizzazione dell’opera, e ai tecnici di Cobar, era presente anche Francesco Rizzo, Presidente dell’Autorità dello Stretto.

Visione, concretezza e futuro per il fronte mare

«Il sopralluogo al cantiere del Museo del Mare insieme al Presidente dell’Autorità Portuale – ha chiarito l’assessore Romeo – certifica un dato politico chiaro: quest’opera non è più un rendering, ma è un cantiere che procede speditamente e che cambierà in modo strutturale il fronte mare di Reggio. Non stiamo realizzando solo un museo, ma un’architettura iconica destinata a diventare simbolo di una città che vuole competere a tutti i livelli».

In questa direzione anche l’intitolazione a Gianni Versace è una scelta identitaria e strategica: lega il nome di un reggino che ha conquistato il mondo a un’opera contemporanea e ambiziosa. Unitamente a ciò il fatto che sia una delle ultime progettate in vita da Zaha Hadid ne rafforza il valore internazionale. Il Museo del Mare è questo: visione, concretezza e futuro.

La sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale

«Questa è una zona eccezionale di Reggio, che rientra nell’ambito di competenza dell’Autorità di Sistema dello Stretto. Il progetto ha una vocazione univoca: realizzare questo cantiere e questo museo. Come Autorità di Sistema siamo stati particolarmente impegnati nella delocalizzazione del cantiere qui collocato, e siamo certi che sarà una grande opera per la città» ha commentato il Presidente Rizzo.