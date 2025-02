Reggio Capitale della Cultura 2027, Quartuccio: ‘L’unione fa la forza per davvero’

«Reggio Calabria Capitale della Cultura è più di un obiettivo politico. È un vero e proprio sentimento che prescinde dalle idee, dalle ambizioni, dai traguardi che un amministratore si pone per il bene dei propri cittadini. È, piuttosto, il midollo che tiene in piedi passato, presente e futuro del territorio, che unisce e regge il corpo stesso di una comunità.»

Il consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, di ritorno dall’audizione romana del sindaco Giuseppe Falcomatà e del Comitato promotore di fronte alla commissione ministeriale che valuterà le candidature per la Capitale italiana della Cultura 2027, ribadisce:

In questo contesto, il Comune e la Città Metropolitana hanno costruito una sinergia vincente che ha coinvolto enti, istituzioni, associazioni, imprese e cittadini in uno sforzo visionario e di prospettiva.

«L’eventuale riconoscimento per Reggio di Capitale della Cultura non può certo essere un punto d’arrivo, ma un motore su cui spingere per realizzare il sogno che ognuno di noi sta inseguendo in questi mesi di duro lavoro.»