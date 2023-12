Reggio, Caridi e Debiasi: 'Un Natale senza slancio, tra polemiche e delusioni'

Di seguito il comunicato stampa dei consiglieri comunali di Reggio Calabria Antonino Caridi e Giuseppe Debiasi.

In un periodo in cui le persone dovrebbero sentirsi unite e solidali, Reggio Calabria vive un Natale senza slancio, tra polemiche e delusioni.

In una Sua splendida poesia dedicata al Natale, Gianni Rodari scriveva “Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”. Già, “Se ci diamo la mano i miracoli si fanno”.

Rodari, in pochi versi, ci ha voluto trasmettere il sogno di uno spirito natalizio non limitato a un solo giorno e di un mondo più solidale. Purtroppo, anche questi insegnamenti a Reggio Calabria non sono riusciti ad attecchire.

Nemmeno il periodo natalizio è riuscito a stimolare l’azione amministrativa della maggioranza che, ancora una volta, ha dato dimostrazione di non essere all’altezza del compito. Con il ritorno del Sindaco Giuseppe Falcomatà, forse, qualcuno sperava in una svolta politica.

Purtroppo, nessuna svolta, ma la triste realtà sembra non aver fine e il declino cittadino targato centrosinistra che ha raggiunto l’apice con l’attività dei facenti funzioni, purtroppo, continua inesorabilmente ad abbracciare la nostra Reggio Calabria. Ancora nodi politici non sciolti per il Sindaco Falcomatà, alle prese con il rimpasto di giunta. E mentre la spartizione delle poltrone in casa centrosinistra non riesce a sortire effetto alcuno, a pagarne le spese è il periodo più bello dell’anno che avrebbe dovuto far godere ai reggini una Città addobbata a Festa.

Ma si sa, spesso la toppa è peggio del buco.

La gestione dei festeggiamenti natalizi

È stata affidata la gestione dei festeggiamenti alla società partecipata della Città Metropolitana, Svi.Pro.Re. SpA, una scelta nemmeno condivisa dal delegato alla Cultura.

Reggio Calabria, quindi, vive l’ennesimo Natale difficile, caratterizzato da polemiche politiche interne alla maggioranza stessa e le delusioni di chi attendeva proprio questo periodo per vedere una Città più serena e curata, meta di visitatori promananti da tutta la Provincia e non solo.

Invece, le vie cittadine esprimono malinconia, mentre le iniziative annunciate dalla Città Metropolitana hanno registrato l’ennesimo flop. Comprensibile l’indignazione dei cittadini e dei commercianti. Anche le casette intorno a Piazza Castello sono inesorabilmente chiuse, colpendo al cuore, così, le attività dei tanti ambulanti.

Insomma le iniziative annunciate per garantire un periodo di Festa a Reggio Calabria e ai suoi abitanti, rischiano di scrivere una nuova pagina di sofferenza e di disagio per la nostra Città. Non possiamo accettare ancora questo stato di cose, questo immobilismo che oramai paralizza da anni Reggio Calabria e insistiamo nel chiedere le dimissioni del Consigliere delegato Malara, dell’Amministratore Delegato della Svi.Pro.Re. S.P.A. e del Sindaco Falcomatà, oltre che di tutti coloro che, anche questa volta, non hanno perso l’occasione per “sfoggiare impavidi” la loro inadeguatezza, assumendo decisioni scellerate a discapito della collettività e a vantaggio del loro interesse politico servo di logiche partitiche.