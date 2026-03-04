Castore, Casa Riformista: ‘Canone annuale insufficiente. Maggiore impegno dal Comune’ 

“Servizi e livelli occupazionali a rischio”. Quartuccio, Sera e Bongani: “Interlocuzioni immediate con l’Amministrazione”

In data odierna si è riunita la Commissione Bilancio, presieduta dal nostro consigliere Filippo Quartuccio, con all’ordine del giorno l’audizione dell’Amministratore Unico di Castore, dott. Giuseppe Gatto.

L’incontro si è svolto in un clima di doverosa cordialità istituzionale e ha rappresentato un’importante occasione, principalmente per i consiglieri, per rivolgere domande e richiedere chiarimenti in merito ai servizi svolti da Castore.

L’Amministratore, coadiuvato dal Direttore Generale, ing. Augusto La Cava, ha illustrato con dovizia di particolari lo stato dell’arte, evidenziando come le somme messe a disposizione dall’Ente socio risultino insufficienti a garantire gli attuali livelli occupazionali e, ancor più, un’efficace ed efficiente gestione dei servizi.

Casa Riformista: “Servono risorse in bilancio per lavoratori e servizi”

I consiglieri di Casa Riformista (Quartuccio, Sera e Bongani) esprimono grande preoccupazione e si impegnano sin da ora affinché l’Amministrazione comunale provveda ad appostare in bilancio le risorse necessarie a garantire la serenità dei lavoratori e ad assicurare standard di erogazione dei servizi sempre più adeguati alle esigenze della città, nel rispetto dei nostri concittadini.

Per tali motivi, si avvieranno immediatamente le opportune interlocuzioni con l’Amministrazione, affinché si proceda quanto prima alla stipula del contratto di servizi con Castore, in scadenza nel prossimo mese di aprile.