Reggio, manutenzione stradale: per Castore arriva il ‘tappabuche’ – FOTO

«Un investimento importante che è stato fatto a dimostrazione del fatto di come Castore non voglia galleggiare ma crescere sempre di più. Siamo convinti che crescendo Castore e migliorando la qualità dei servizi pubblici, la città possa progredire. L’esempio è questo macchinario, che consentirà un miglioramento di alcuni servizi come la manutenzione stradale. Una macchina tappa buche, innovativa e che consentirà di stratificare, collocare un nuovo tappetino riportandolo a livello del manto stradale. C’è da evidenziare anche l’aspetto economico, in quanto con questo mezzo ci sarà una spesa minore del 30% rispetto agli altri interventi, con una copertura maggiore di buche per ogni giorno. Ci dicono tra le ottanta e cento buche al giorno, come capacità di questa attrezzatura. I nostri lavoratori di Castore, che ringrazio sempre per la preziosa attività che svolgono tutti i giorni, saranno anche adeguatamente formati».

Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, presente oggi alla consegna di un nuovo ed innovativo macchinario acquistato dalla società in house Castore, destinato agli interventi di manutenzione stradale.

Insieme al primo cittadino, accompagnato dall’assessore Carmelo Romeo e dal consigliere comunale delegato, Francesco Barreca, erano presenti i vertici della società Castore, dirigenti, funzionari e diverse squadre di lavoratori.