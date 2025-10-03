A Reggio arriva il ‘tappabuche’, Barreca: ‘Manutenzione stradale più efficiente e sicura’

“L’arrivo di una nuova attrezzatura innovativa per il ripristino del manto stradale è un segnale concreto della volontà di Castore di innovare e crescere, qualificando sempre di più i servizi pubblici offerti alla comunità reggina”.

Così il consigliere delegato Franco Barreca, che esprime soddisfazione per il nuovo investimento destinato alla manutenzione delle strade.

Una tecnologia avanzata per la manutenzione stradale

“Parliamo – sottolinea Barreca – di una tecnologia avanzata, capace di rigenerare il manto stradale in modo rapido e duraturo. Grazie a questa attrezzatura sarà possibile intervenire su un numero molto più ampio di punti critici rispetto al passato, con una copertura giornaliera che potrà arrivare fino a cento ripristini. Inoltre, il vantaggio economico è rilevante: i costi si ridurranno di circa il 30% rispetto agli interventi tradizionali, a fronte di risultati migliori e più stabili. Un investimento che unisce efficienza, sicurezza e risparmio, con benefici immediati per i cittadini”.

Investimenti e futuro di Castore

Il consigliere aggiunge:

“Questo è solo un primo passo di un percorso concordato con il sindaco Falcomatà e con l’Amministrazione, che punta a dotare Castore di mezzi sempre più moderni e specializzati. Si sta già lavorando, infatti, per implementare la dotazione strumentale con macchinari dedicati alla pulizia delle caditoie, delle griglie e delle cunette per la raccolta delle acque piovane. Tutti interventi che concorrono in modo determinante alla sicurezza stradale e alla funzionalità della viabilità urbana”.

Il ruolo dei lavoratori e il sostegno dell’amministrazione