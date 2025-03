Reggio, Cedro (Fdi) attacca il Pd: ‘Alle prossime elezioni nemmeno il voto dei morti vi basterà’

Attacco a tutto campo da parte di Ersilia Cedro, coordinatrice reggina di Fratelli d’Italia. Le vicende legate al seminario arcivescovile al centro del dibattito.

“È singolare, ed estremamente grave, che il PD e questa “sinistra” maggioranza riguardo la chiusura del seminario, fino all’uscita del mio articolo, non avesse espresso in merito alcuna considerazione È assolutamente regolare invece che questa “sinistra” maggioranza vegeti in uno stato amministrativo comatoso.

Per la cronaca hanno portato via il Seminario nella vostra totale indifferenza. Ma per Il PD e per questa “sinistra” maggioranza possono portarsi via, tranquillamente, Reggio Calabria, la cosa importante è che non gli portino via poltrone e stipendi”.

Prosegue Cedro nel suo affondo.

“È estremamente grave che soltanto, dopo l’articolo, questa “sinistra” maggioranza chieda al Vescovo un incontro per discutere. E prima dov’era? Mi sarei aspettata critiche e smentite in merito a ciò che ho scritto, ed invece non avendo argomentazioni in merito, fate come al solito mera speculazione politica.

Ricordo a questa “sinistra” maggioranza che già il 29 giugno 2024 ed il 16 luglio 2024 scrissi pubblicamente motivazioni e specifiche inerenti la chiusura del Seminario di Reggio Calabria. Non mi pare abbiate preso provvedimenti né mi pare di aver letto punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale che riguardassero la chiusura del Seminario di Reggio Calabria.

Perché non si è intervenuti per tempo un anno fà? Perché non ha portato all’attenzione del consiglio comunale questa problematica? Dovrebbe scusarsi per il suo assordante silenzio di fronte all’accorato appello fatto da 100 preti che scrissero al Papa per evitare questa ulteriore espoliazione ai danni di Reggio”.

La replica a Demetrio Marino

“Per quanto poi attiene ad altre circostanze connesse a questa vicenda, il Coordinamento ha già attivato quanto di sua competenza. La mia solidarietà e quella del coordinamento la esprimiamo ai preti del Clero reggino che, con coraggio e grande senso di responsabilità verso i fedeli e la comunità tutta, hanno scritto al Papa per scongiurare la chiusura del Seminario.

La mia solidarietà e quella del coordinamento và a tutti i reggini che sono costretti a pagare tasse comunali per servizi di cui non usufruiscono a causa della vostra incapacità ed inettitudine amministrativa. A breve si tornerà alle urne e questo sentimento anti reggino passerà al vaglio dell’elettorato. Questa volta nemmeno il voto dei morti vi salverà da una sonora sconfitta”, conclude la coordinatrice reggina di Fratelli d’Italia.