Reggio, ATAM ottiene la certificazione per la Parità di Genere

ATAM SpA, azienda di trasporto pubblico locale di Reggio Calabria, una delle prime aziende italiane ad aver ottenuto la Certificazione di Sistema per la Parità di Genere in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022. Si tratta di un risultato di grande rilievo, che testimonia il costante impegno della società nella promozione di un ambiente di lavoro equo, inclusivo e libero da discriminazioni di genere.

Con il conseguimento di questa certificazione, ATAM si colloca tra le aziende virtuose che hanno scelto di adottare un sistema strutturato per garantire la piena parità di genere, la valorizzazione delle diversità e la promozione di opportunità di crescita professionale senza distinzioni.



La certificazione è frutto di un percorso atto a definire e monitorare le azioni e le politiche aziendali in materia di parità di genere, conciliando le specificità del settore del trasporto pubblico locale con l’esigenza di creare un ambiente di lavoro rispettoso, paritario e attento alle necessità di tutti i dipendenti.

“L’ottenimento della certificazione per la Parità di Genere da parte di ATAM è un risultato che ci rende orgogliosi e che rappresenta un passo concreto verso un cambiamento culturale necessario all’interno del nostro tessuto economico e sociale” afferma il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che continua:

L’azienda attraverso un approccio basato sull’ imparzialità non ammette alcuna forma di discriminazione diretta o indiretta, multipla e interconnessa in relazione al genere, all’età, all’orientamento e all’identità sessuale, alla disabilità, allo stato di salute, all’origine etnica, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alla categoria sociale di appartenenza e alla fede religiosa.

“La promozione di politiche aziendali inclusive e rispettose delle diversità non è solo un dovere morale, ma anche uno strumento di crescita e innovazione per tutta la comunità. ATAM si conferma un’azienda al servizio della città non solo sul piano della mobilità, ma anche come modello di responsabilità sociale e di valorizzazione del capitale umano, contribuendo a costruire una Reggio più giusta e moderna. Un risultato che, alla vigilia della giornata internazionale della donna, è certamente un’ottima notizia, non solo per l’Atam, ma per l’intera comunità reggina”.



“Questa certificazione rappresenta un traguardo importante, ma soprattutto un punto di partenza verso un impegno continuo che vedrà ATAM protagonista di un percorso di crescita culturale e organizzativa improntato al rispetto, alla trasparenza e all’inclusione – afferma l’Amministratore Delegato di ATAM, Giuseppe Basile –. Il nostro obiettivo è promuovere un ambiente di lavoro capace di valorizzare le competenze di ogni persona, abbattendo stereotipi e barriere che ancora oggi ostacolano la piena realizzazione professionale, soprattutto delle donne. ATAM vuole essere un punto di riferimento per la promozione della parità di genere non solo al proprio interno, ma anche nei confronti della comunità locale e di tutti gli stakeholder con cui interagisce.”