Reggio, il Cilea Opera Festival come focus in Sinestesia del neo laureato Davide

Tradurre la musica in segni grafici e rendere il Teatro Cilea davvero per tutti: Sinestesia punta dritto al cuore della cultura reggina, e il Festival diventa strategia

Il Cilea Opera Festival non è soltanto un appuntamento musicale: è il simbolo di una possibile rinascita culturale e identitaria per Reggio Calabria. Da qui prende forma una riflessione più ampia sul ruolo del design e della comunicazione contemporanea nel valorizzare il patrimonio teatrale, come dimostra il progetto Sinestesia dedicato al Teatro Francesco Cilea.

In un tempo in cui i territori competono sempre più sul piano dell’attrattività culturale, il Festival rappresenta una concreta opportunità di posizionamento per la città dello Stretto.

Non solo per la qualità dell’offerta lirica e musicale, ma per la capacità di costruire un sistema coerente di identità visiva e narrativa attorno al teatro e alla figura di Francesco Cilea, tra i più illustri compositori italiani del primo Novecento.

È proprio su questo terreno che si inserisce il progetto di tesi Sinestesia, firmato da Davide Italiano. Lontano dall’essere un semplice esercizio estetico, il lavoro propone una visione strategica: trasformare il linguaggio musicale in esperienza visiva e sensoriale, rendendo il teatro un organismo comunicativo vivo, contemporaneo e accessibile.

L’idea è tanto semplice quanto potente: tradurre la musica in segni grafici dinamici. Le quattro anime del teatro — prosa, lirica, danza ed eventi — vengono rappresentate da onde sonore differenti, capaci di generare un’identità visiva flessibile e riconoscibile.

In questo sistema, il Cilea Opera Festival trova una sua collocazione naturale: nasce infatti come estensione della sezione “Lirica”, mantenendo un legame diretto con il brand principale ma sviluppando al contempo una propria autonomia espressiva.

Questo approccio apre scenari interessanti per il turismo culturale. Un’identità forte, coerente e innovativa non è solo un elemento estetico, ma uno strumento strategico capace di attrarre nuovi pubblici, soprattutto giovani e internazionali. In altre parole, il design diventa leva di sviluppo territoriale.

Ma l’aspetto più dirompente del progetto riguarda l’accessibilità. Sinestesia immagina un teatro che parla a tutti i sensi: pannelli tattili, linguaggio Braille, sistemi vocali e vibrazioni atipiche trasformano l’esperienza teatrale in un percorso inclusivo. Non si tratta solo di abbattere barriere fisiche, ma di ridefinire il concetto stesso di fruizione culturale.

In questa prospettiva, il Teatro Cilea può diventare un modello virtuoso per il Mezzogiorno e non solo: un luogo in cui tradizione e innovazione dialogano, e dove la memoria artistica si traduce in valore contemporaneo.

Il Cilea Opera Festival (la seconda edizione in attesa per l’autunno prossimo), dunque, non come punto di arrivo, ma un punto di partenza.

Un laboratorio culturale capace di attivare nuove narrazioni, rafforzare l’identità urbana e posizionare Reggio Calabria all’interno delle rotte del turismo culturale europeo. Perché oggi più che mai, la cultura non è solo eredità: è progetto, visione e opportunità.