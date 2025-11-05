Reggio, quartetto d’archi al MArRC per l’ultimo concerto del Cilea Opera Festival
Un programma di altissimo livello artistico per il Cilea Quartet, questo pomeriggio
05 Novembre 2025 - 16:15 | Comunicato Stampa
Il Cilea Quartet, quartetto d’archi formato dai solisti e dalle prime parti dell’OTC, si esibirà oggi, giovedì 6 novembre alle ore 18.00, presso la Terrazza del MArRC, per l’ultimo concerto al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria nell’ambito del Cilea Opera Festival.
Sull’affaccio più suggestivo della città, il quartetto proporrà un programma di altissimo livello artistico, con musiche di Giacomo Puccini, Giuseppe Martucci, Ottorino Respighi, Francesco Cilea, Pietro Mascagni, e una prima esecuzione assoluta: “Invocazione” del compositore siciliano Antonio Fortunato, originario di Marsala.
Un concerto speciale per il Cilea Opera Festival
Il quartetto, noto per le sonorità intense e raffinate, era già stato presentato con successo durante la prima edizione del Cilea Opera Festival, con la piena soddisfazione del Direttore Artistico, M° Tirotta, che vanta diverse collaborazioni artistiche con Fortunato.
Il festival, sostenuto e cofinanziato dal Ministero della Cultura, giunge alla quarta settimana di programmazione, denominata “Adriana Lecouvreur”, che propone eventi variegati tra Reggio Calabria e Palmi.
Cultura, turismo e musica: un successo condiviso
Il successo dell’iniziativa è testimoniato dalla grande partecipazione di turisti ai concerti classici, un segnale che la Cultura di qualità continua a essere attrattiva a livello internazionale, diventando un marchio d’identità per il territorio e un esempio virtuoso di promozione culturale.
Informazioni e biglietti
- Ingresso unico: €13
- Ridotto studenti: €10
- Botteghino: La Bottega della Musica, Reggio Calabria (50 metri dall’ingresso del Museo)
- Prenotazioni e pagamento: tramite bonifico o carta al numero 328 8814744
- Email informazioni: ticket@nuovolaboratoriolirico.it
Un’occasione imperdibile per vivere la grande musica in quartetto in una delle location più suggestive della città!