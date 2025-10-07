Il Circo Orfei fa tappa al GOM, gioia e divertimento per i pazienti di Pediatria – FOTO 

La magia del Circo M. Orfei è arrivata al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, regalando una mattinata di gioia e colore ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria.

Acrobati, giocolieri, ballerine e clown hanno animato le corsie con uno spettacolo divertente e coinvolgente, accompagnato dalla musica dell’orchestra dal vivo, riuscendo a strappare sorrisi e applausi ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

Un sorriso per i piccoli pazienti del G.O.M.

La Direzione e tutto il personale medico e infermieristico dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa.

La dott.ssa Tiziana Frittelli, Commissario Straordinario del G.O.M., ha assistito allo spettacolo e ha espresso la propria gratitudine agli artisti del Circo:

“Un gesto che ha saputo incantare tutti i bimbi presenti”.

Orfei: “Portiamo sorrisi anche fuori dal tendone”

“Siamo molto felici di promuovere queste iniziative che si svolgono al di fuori del classico tendone e che ci consentono di portare un sorriso anche in contesti un po’ più difficili – ha dichiarato Stefano Rossi, membro dello staff del Circo M. Orfei – per regalare ai pazienti un momento diverso dalla routine quotidiana del reparto”.

L’incontro tra arte circense e solidarietà ha trasformato, per qualche ora, un reparto ospedaliero in un luogo di magia e leggerezza, dimostrando come la cultura e lo spettacolo possano diventare strumenti di cura e benessere emotivo.

Per ulteriori informazioni sulle attività del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, è possibile visitare il sito www.gomrc.it, consultare la Carta dei Servizi e seguire la pagina Facebook GOM Reggio Calabria.