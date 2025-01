Reggio, il congresso Cisl Scuola conferma il segretario generale Giuseppe Moio

Il Congresso CISL Scuola dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria è il primo dei congressi territoriali svolti nel 2025. Con esso entra nel vivo la stagione congressuale della CISL per il rinnovo degli organismi. Ad aprire i lavori è stato il segretario generale CISL Scuola Giuseppe Moio con una corposa relazione, ricca di spunti e riflessioni inerenti al tema prescelto che è stato diamo forma al futuro. A seguire ci sono stati gli interventi di Raffaele Vitale, Segretario Generale CISL Scuola Calabria, Nausica Sbarra, Segretaria generale UST CISL Reggio Calabria mentre le conclusioni, particolarmente ampie e programmatiche, sono state affidate a Ivana Barbacci, Segretaria Generale Nazionale CISL Scuola.

Nel corso della relazione finale, tra i punti cruciali analizzati, è stata posta al centro l’importanza del ruolo sociale svolto dalla scuola, in modo particolare la Barbacci si è soffermata sugli effetti generati nel tempo dai numerosi tagli praticati dai governi, considerando la scuola un costo e non un investimento per la crescita sociale e culturale del Paese. Seguendo le indicazioni del tema congressuale, vi sono stati riferimenti legati agli effetti della contrazione demografica, motivo per la quale, oltre alla riduzione delle cattedre, inevitabilmente saranno registrate notevoli ricadute anche sugli organici, precludendo tra l’altro opportunità occupazionali. Tra le proposte, non è mancato l’invito a riflettere sull’importanza delle politiche migratorie, indispensabili per generare una ripresa strutturale del Paese attraverso la regolarizzazione di persone che scelgono l’Italia per vivere, lavorare e studiare.

Rinnovo del Contratto Collettivo e centralità della scuola

Infine, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, argomento particolarmente atteso dai partecipanti, non ha deluso le aspettative in quanto, la stessa Barbacci, oltre a contestare i ritardi praticati dai vari governi per avviare le fasi del rinnovo, ha chiaramente condiviso la necessità di giungere al più presto a una normalità resa possibile soltanto attraverso la certezza dei tempi, in modo tale da garantire i dovuti aumenti stipendiali ai lavoratori.

Alla conclusione dei lavori, dopo la lettura delle mozioni, è stato confermato, alla guida della CISL Scuola della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con voto unanime, il Segretario Generale Giuseppe Moio. Vengono eletti in Segreteria Antonia Cataldo e Giovanna Nucera.