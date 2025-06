Reggio, nuove assunzioni alla Metro City. Versace: ‘Fatti, non parole. Nuova linfa per l’Ente’

Il Vice Sindaco Metropolitano Versace, con delega al personale, comunica con soddisfazione che sono giunti a maturazione anche i tempi di uscita dei nuovi concorsi alla Città Metropolitana. È infatti di ieri la pubblicazione dello schema di avviso di numerose figure, per un totale di 75 posti suddivisi tra funzionari ed EQ, istruttori ed operatori esperti.

“Dopo il Comune, adesso anche la Città Metropolitana ha bisogno di nuova linfa per poter funzionare al meglio”, afferma il Vice Sindaco, sottolineando che tutto questo è possibile grazie alla persistente azione di rilancio dell’Ente che la nostra amministrazione, con a capo il Sindaco Falcomatà, sta portando avanti da tanto tempo.

“Noi facciamo fatti e non parole”, prosegue il Vice Sindaco, “e questi concorsi lo dimostrano. Costituiranno non solo occasione di inserimento professionale per tanti giovani del nostro territorio, ma anche un impulso decisivo all’efficacia e alla reattività della macchina amministrativa metropolitana”.